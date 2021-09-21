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Финляндия продлит действие требований ко въезду в страну в период пандемии

Финляндия продлит действие требований ко въезду в страну в период пандемии Финляндия намерена продлить действие требований ко въезду в страну в период пандемии коронавируса до конца текущего года .
Другие страны
21 сентября 2021 г. 16:40
Финляндия продлит действие требований ко въезду в страну в период пандемии

Финляндия намерена продлить действие требований ко въезду в страну в период пандемии коронавируса до конца текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сегодня пресс-служба кабмина.

"Правительство передало парламенту предложение о продлении действия временных положений, касающихся въезда в страну, в законе об инфекционных заболеваниях. Они направлены на то, чтобы защитить население от распространения в Финляндии завезенных из-за рубежа случаев заражения коронавирусом. Закон вступит в силу 16 октября и будет действовать до 31 декабря", - говорится в сообщении.

Ранее срок действия этих положений истекал 15 октября.

Согласно положениям закона, от прибывающих в Финляндию людей, рожденных в 2005 году и раньше, требуется предъявить сертификат или о перенесенном заражении, или о вакцинации одобренными [ЕС или ВОЗ] вакцинами, либо о наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного перед поездкой. Тем, у кого в наличии будет только сертификат с результатами теста или со сведениями о полученном только первом компоненте вакцины, необходимо будет сдать COVID-тест в течение 72-120 часов после въезда.

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