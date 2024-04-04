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Финляндия продлила закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления

Финляндия продлила закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления Правительство Финляндии решило продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления.
Другие страны
4 апреля 2024 г. 15:18
Финляндия продлила закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления

Правительство Финляндии решило продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления.

Как передает Report, об этом сообщает в четверг МВД страны.

"Правительство приняло решение о том, что пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми с 15 апреля 2024 года", - сказано в пресс-релизе ведомства.

Кроме того, с 15 апреля будут закрыты для прогулочных судов морские пункты пропуска в Хаапасаари, порту Нуйямаа и Сантио, чтобы предотвратить нелегальную миграцию морским путем, уточняет МВД.

Предыдущее решение правительства о закрытии границы с Россией действовало до 14 апреля.

Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе.

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Версия на английском языке Finland extends closure of its border with Russia

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