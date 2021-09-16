Финляндия продлила ограничения на въезд в страну

Финляндия продлевает ограничения на границах на въезд в страну из-за пандемии коронавируса для целого ряда стран.

Финляндия продлевает ограничения на границах на въезд в страну из-за пандемии коронавируса для целого ряда стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Пандемия продолжается. Достигнутые показатели по вакцинации пока еще считаются недостаточными, и опасность перегрузки системы здравоохранения все еще существует. В связи с этим необходимо продлить действующее решение об ограничениях до 10 октября [ранее оно действовало до 19 сентября]", - говорится в сообщении.

Речь идет прежде всего о приезде в туристических целях из третьих стран (не входящих в ЕС).