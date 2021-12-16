О нас
Report Georgia
Аудио новости

Финляндия продлила ограничения на границе

Финляндия продлила ограничения на границе Финляндия продлила ограничения на перемещение через границу страны из-за пандемии коронавируса до 16 января и начнет требовать с 21 декабря, в том числе от вакцинированных, ПЦР-тесты, сделанные за 48 часов до поездки. Как передает Report со ссылкой на РИА
Другие страны
16 декабря 2021 г. 17:37
Финляндия продлила ограничения на границе

Финляндия продлила ограничения на перемещение через границу страны из-за пандемии коронавируса до 16 января и начнет требовать с 21 декабря, в том числе от вакцинированных, ПЦР-тесты, сделанные за 48 часов до поездки. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает МВД страны.

"Ограничения на въезд на внешней границе, действующие в Финляндии, будут сохранены, а меры безопасности в области здравоохранения будут ужесточены. Решение действует до 16 января", - говорится в сообщении.

Согласно решению правительства, пассажиры, прибывающие из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны и получившие полную серию прививок от коронавируса, с 21 декабря должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до въезда.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

ВБ выделит 93 млрд долларов беднейшим странам мира на борьбу с COVID-19
ВБ выделит 93 млрд долларов беднейшим странам мира на борьбу с COVID-19
16 декабря 2021 г. 16:10
Франция ужесточила контроль на границе с Великобританией из-за омикрон-штамма
Франция ужесточила контроль на границе с Великобританией из-за омикрон-штамма
16 декабря 2021 г. 13:51
Шольц: Участники саммита ЕС подчеркнут непреложность принципа нерушимости границ в Европе
Шольц: Участники саммита ЕС подчеркнут непреложность принципа нерушимости границ в Европе
16 декабря 2021 г. 13:38
В Новой Зеландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Новой Зеландии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
16 декабря 2021 г. 13:29
Главой полиции Нью-Йорка впервые станет женщина
Главой полиции Нью-Йорка впервые станет женщина
16 декабря 2021 г. 08:27
Число жертв взрыва бензовоза в Гаити возросло до 75
Число жертв взрыва бензовоза в Гаити возросло до 75
16 декабря 2021 г. 07:14
В Триполи вооруженная группировка блокировала офис премьера Ливии
В Триполи вооруженная группировка блокировала офис премьера Ливии
16 декабря 2021 г. 06:51
Байден заявил о желании еще раз поговорить с Путиным
Байден заявил о желании еще раз поговорить с Путиным
16 декабря 2021 г. 06:33
При крушении самолета в Доминикане погибли девять человек
При крушении самолета в Доминикане погибли девять человек
16 декабря 2021 г. 06:14
Принята декларация саммита Восточного партнерства ЕС
Принята декларация саммита Восточного партнерства ЕС
16 декабря 2021 г. 04:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi