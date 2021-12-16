Финляндия продлила ограничения на границе

Финляндия продлила ограничения на перемещение через границу страны из-за пандемии коронавируса до 16 января и начнет требовать с 21 декабря, в том числе от вакцинированных, ПЦР-тесты, сделанные за 48 часов до поездки. Как передает Report со ссылкой на РИА

Финляндия продлила ограничения на перемещение через границу страны из-за пандемии коронавируса до 16 января и начнет требовать с 21 декабря, в том числе от вакцинированных, ПЦР-тесты, сделанные за 48 часов до поездки. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает МВД страны.

"Ограничения на въезд на внешней границе, действующие в Финляндии, будут сохранены, а меры безопасности в области здравоохранения будут ужесточены. Решение действует до 16 января", - говорится в сообщении.

Согласно решению правительства, пассажиры, прибывающие из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны и получившие полную серию прививок от коронавируса, с 21 декабря должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до въезда.