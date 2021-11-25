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Финляндия продлила ограничения на границе до 19 декабря

Финляндия продлила ограничения на границе до 19 декабря Правительство Финляндии приняло решение о продлении введенных из-за пандемии коронавируса ограничений на границах для целого ряда стран до 19 декабря.
Другие страны
25 ноября 2021 г. 17:23
Финляндия продлила ограничения на границе до 19 декабря

Правительство Финляндии приняло решение о продлении введенных из-за пандемии коронавируса ограничений на границах для целого ряда стран до 19 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг пресс-служба кабмина.

"Пандемия все еще продолжается. Достигнутые показатели по вакцинации пока еще не считаются достаточными, и опасность перегрузки системы здравоохранения все еще существует. В связи с этим необходимо продлить действующее решение об ограничениях до 19 декабря", - говорится в сообщении.

Речь идет прежде всего о приезде в туристических целях из третьих стран.

С 1 октября Финляндия открыла выдачу виз для двух новых категорий россиян - отправляющихся в деловую поездку и обладателей просроченных мультивиз.

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