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Финляндия присоединится к миссии НАТО по Украине

Финляндия присоединится к миссии НАТО по Украине Финляндия станет участником миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины (NSATU), направив до шести военнослужащих.
Другие страны
5 декабря 2024 г. 18:59
Финляндия присоединится к миссии НАТО по Украине

Финляндия станет участником миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины (NSATU), направив до шести военнослужащих.

Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе финского МИД.

Отмечается, что соответствующее решение утвердил 5 декабря президент страны Александер Стубб.

Создать программу НАТО по оказанию помощи и обучению в сфере безопасности для Украины (NSATU) было решено на саммите НАТО в Вашингтоне в июле, уточняется в сообщении. NSATU координирует и обеспечивает планирование и логистическую поддержку для Украины, а также контролирует обучение для Украины в странах-союзниках. Штаб-квартира NSATU находится в Германии.

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