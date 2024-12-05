Финляндия присоединится к миссии НАТО по Украине

Финляндия станет участником миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины (NSATU), направив до шести военнослужащих.

Финляндия станет участником миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины (NSATU), направив до шести военнослужащих.

Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе финского МИД.

Отмечается, что соответствующее решение утвердил 5 декабря президент страны Александер Стубб.

Создать программу НАТО по оказанию помощи и обучению в сфере безопасности для Украины (NSATU) было решено на саммите НАТО в Вашингтоне в июле, уточняется в сообщении. NSATU координирует и обеспечивает планирование и логистическую поддержку для Украины, а также контролирует обучение для Украины в странах-союзниках. Штаб-квартира NSATU находится в Германии.