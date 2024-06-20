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Финляндия присоединилась к договору НАТО по информации в ядерной обороне

Финляндия присоединилась к договору НАТО по информации в ядерной обороне Правительство Финляндии на заседании одобрило ряд законодательных актов в связи с присоединением страны к "Соглашению о сотрудничестве по атомной информации" (ATOMAL), которое связано с обязательствами государства в НАТО.
Другие страны
20 июня 2024 г. 15:30
Финляндия присоединилась к договору НАТО по информации в ядерной обороне

Правительство Финляндии на заседании одобрило ряд законодательных актов в связи с присоединением страны к "Соглашению о сотрудничестве по атомной информации" (ATOMAL), которое связано с обязательствами государства в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из итогов заседания кабмина, опубликованных на сайте правительства.

Уточняется, что это соглашение от 1965 года и Хельсинки был обязан присоединиться к нему в течение года после вступления в альянс.

Цель соглашения - создать основу, в которой Соединенные Штаты и страны-члены НАТО, а также военные и гражданские органы альянса будут обмениваться ядерной информацией, которая считается необходимой для содействия общей обороне и безопасности НАТО, а также возможному использованию ядерного оружия, говорится в описании ATOMAL.

Договор одобрен финским правительством и вступает в силу 20 июня, говорится в сообщении.

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