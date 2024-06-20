Финляндия присоединилась к договору НАТО по информации в ядерной обороне

Правительство Финляндии на заседании одобрило ряд законодательных актов в связи с присоединением страны к "Соглашению о сотрудничестве по атомной информации" (ATOMAL), которое связано с обязательствами государства в НАТО.

Правительство Финляндии на заседании одобрило ряд законодательных актов в связи с присоединением страны к "Соглашению о сотрудничестве по атомной информации" (ATOMAL), которое связано с обязательствами государства в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из итогов заседания кабмина, опубликованных на сайте правительства.

Уточняется, что это соглашение от 1965 года и Хельсинки был обязан присоединиться к нему в течение года после вступления в альянс.

Цель соглашения - создать основу, в которой Соединенные Штаты и страны-члены НАТО, а также военные и гражданские органы альянса будут обмениваться ядерной информацией, которая считается необходимой для содействия общей обороне и безопасности НАТО, а также возможному использованию ядерного оружия, говорится в описании ATOMAL.

Договор одобрен финским правительством и вступает в силу 20 июня, говорится в сообщении.