Финляндия приостановила выплаты БАПОР из-за обвинений в связях с ХАМАС

Финляндия приостановила финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за обвинений в причастности 12 его сотрудников в нападении радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Финляндия приостановила финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за обвинений в причастности 12 его сотрудников в нападении радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе МИД Финляндии.

Финляндия имеет соглашение о гуманитарной помощи с БАПОР на 2023-2026 годы на сумму €5 млн. в год.

Согласно сообщению, министр внешней торговли и развития Вилле Тавио решил, что платежи Финляндии БАПОР будут приостановлены.

"Мы должны убедиться, что ни один евро из финских денег не попадет в ХАМАС или к другим террористам. Подозрение, что сотрудники организации, получающей гуманитарную помощь, причастны к теракту, является основанием для приостановления выплат. Дело должно быть тщательно расследовано", - отметил министр.

Ранее США и Канада объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений некоторых сотрудников этой организации в связях с палестинским движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые имели отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля в прошлом году.