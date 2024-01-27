О нас

Финляндия приостановила выплаты БАПОР из-за обвинений в связях с ХАМАС

Финляндия приостановила выплаты БАПОР из-за обвинений в связях с ХАМАС Финляндия приостановила финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за обвинений в причастности 12 его сотрудников в нападении радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
Другие страны
27 января 2024 г. 19:30
Финляндия приостановила выплаты БАПОР из-за обвинений в связях с ХАМАС

Финляндия приостановила финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за обвинений в причастности 12 его сотрудников в нападении радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе МИД Финляндии.

Финляндия имеет соглашение о гуманитарной помощи с БАПОР на 2023-2026 годы на сумму €5 млн. в год.

Согласно сообщению, министр внешней торговли и развития Вилле Тавио решил, что платежи Финляндии БАПОР будут приостановлены.

"Мы должны убедиться, что ни один евро из финских денег не попадет в ХАМАС или к другим террористам. Подозрение, что сотрудники организации, получающей гуманитарную помощь, причастны к теракту, является основанием для приостановления выплат. Дело должно быть тщательно расследовано", - отметил министр.

Ранее США и Канада объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений некоторых сотрудников этой организации в связях с палестинским движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые имели отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля в прошлом году.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
27 января 2024 г. 08:11
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
26 января 2024 г. 16:54
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
26 января 2024 г. 16:46
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
25 января 2024 г. 10:37
Магеррам Ахмедов награжден орденом За службу Отечеству 2-ой степени
Магеррам Ахмедов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-ой степени
24 января 2024 г. 15:02
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
23 января 2024 г. 17:22
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
23 января 2024 г. 11:37
Президент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
ФотоПрезидент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
22 января 2024 г. 19:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi