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Финляндия примет участие в тестировании цифровых паспортов для поездок по ЕС

Финляндия примет участие в тестировании цифровых паспортов для поездок по ЕС Финляндия примет участие в тестировании первых в Евросоюзе цифровых паспортов для трансграничных поездок, призванных упростить и ускорить путешествия по Европе.
Другие страны
29 июля 2022 г. 13:57
Финляндия примет участие в тестировании цифровых паспортов для поездок по ЕС

Финляндия примет участие в тестировании первых в Евросоюзе цифровых паспортов для трансграничных поездок, призванных упростить и ускорить путешествия по Европе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает газета Helsingin Sanomat.

"Цель проекта в долгосрочной перспективе состоит в том, чтобы устранить необходимость иметь при себе во время поездок физический паспорт, посадочный талон и другие документы", - заявил изданию представитель погранслужбы Финляндии Микко Вяйсянен.

Участники эксперимента установят на свои телефоны специальные приложения с оцифрованными паспортными данными, которые перед поездкой необходимо будет направить в погранслужбу. При первом прохождении контроля будет сделана фотография, по которой впоследствии можно будет идентифицировать личность.

Для обладателей таких паспортов в аэропорту Хельсинки в конце этого года будет создана отдельная линия погранконтроля. На первом этапе, который начнется уже весной 2023 года, новый вид документа смогут опробовать пассажиры, направляющиеся в Хорватию, но изучаются и другие перспективные направления. Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств Европейской комиссии.

Ранее сообщалось, что Финляндия в третий раз вышла в лидеры Евросоюза по цифровой экономике, возглавив рейтинг DESI, который демонстрирует успехи стран в четырех профильных областях: связь, человеческий капитал (включая цифровые навыки), внедрение цифровых технологий и современные госуслуги.

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