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Финляндия примет участие в экстренной встрече НАТО в качестве наблюдателя

Финляндия примет участие в экстренной встрече НАТО в качестве наблюдателя Финляндия примет участие в экстренном заседании стран-членов НАТО из-за инцидента в Польше в качестве наблюдателя.
Другие страны
16 ноября 2022 г. 11:54
Финляндия примет участие в экстренной встрече НАТО в качестве наблюдателя

Финляндия примет участие в экстренном заседании стран-членов НАТО из-за инцидента в Польше в качестве наблюдателя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду министр иностранных дел республики Пекка Хаависто, выступая на пресс-конференции.

Глава МИД сказал, что по итогам встречи Хельсинки решит, необходимо ли повышать уровень боеготовности в стране. "Подобные меры будут обсуждаться на уровне НАТО", - заявил Хаависто. "Финляндия в отдельном порядке примет решение о необходимости дополнительных мер боевой готовности", - уточнил министр.

Во вторник в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета. МИД Польши утверждал, что ракета была российского производства. В свою очередь президент США Джо Байден отметил, что есть предварительная информация, которая оспаривает утверждения о том, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из РФ.

Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет, ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.

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