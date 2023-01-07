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Финляндия предоставит Украине танки Leopard 2

Финляндия предоставит Украине танки Leopard 2 Финляндия передаст Украине боевые танки Leopard 2, если такое решение будет принято в Европе на широком уровне.
Другие страны
7 января 2023 г. 09:09
Финляндия предоставит Украине танки Leopard 2

Финляндия передаст Украине боевые танки Leopard 2, если такое решение будет принято в Европе на широком уровне.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом заявил глава Комитета по обороне Финляндии Антти Хаккянен.

По его словам, каждая европейская страна должна в какой-то мере участвовать в помощи Украине с вооружением.

Он также обратил внимание, что многие европейские страны имеют больше возможностей по обеспечению бронетехникой, чем Финляндия.

Решение о поставках в Украину танков Bradley от США, боевых машин пехоты Marder от Германии, а также боевых легких бронированных машин от Франции Хаккянен называет очень важным.

Отметим, что в связи с соглашением по экспорту вооружений ни одна другая страна не может предоставить Украине танки Leopard, если Германия этого не одобрит. При этом Берлин не спешит одобрить предоставление этой техники.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiya Müdafiə Komitəsi: "Hər bir Avropa ölkəsi Ukraynaya silah yardımı etməlidir"
Версия на английском языке Finland to hand Leopard 2 tanks to Ukraine

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