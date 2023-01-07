Финляндия предоставит Украине танки Leopard 2

Финляндия передаст Украине боевые танки Leopard 2, если такое решение будет принято в Европе на широком уровне.

Финляндия передаст Украине боевые танки Leopard 2, если такое решение будет принято в Европе на широком уровне.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом заявил глава Комитета по обороне Финляндии Антти Хаккянен.

По его словам, каждая европейская страна должна в какой-то мере участвовать в помощи Украине с вооружением.

Он также обратил внимание, что многие европейские страны имеют больше возможностей по обеспечению бронетехникой, чем Финляндия.

Решение о поставках в Украину танков Bradley от США, боевых машин пехоты Marder от Германии, а также боевых легких бронированных машин от Франции Хаккянен называет очень важным.

Отметим, что в связи с соглашением по экспорту вооружений ни одна другая страна не может предоставить Украине танки Leopard, если Германия этого не одобрит. При этом Берлин не спешит одобрить предоставление этой техники.