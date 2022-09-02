О нас

Финляндия предоставит Украине 35 млн евро гуманитарной помощи

Финляндия предоставит Украине 35 млн евро гуманитарной помощи Финляндия выделяет Украине новый пакет гуманитарной помощи в размере 35 млн евро.
Другие страны
2 сентября 2022 г. 18:15
Финляндия предоставит Украине 35 млн евро гуманитарной помощи

Финляндия выделяет Украине новый пакет гуманитарной помощи в размере 35 млн евро.

Как передает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Финляндии.

Еще в июле правительство страны выделило 70 млн евро на поддержку Украины, из них половину средств начисляют сейчас.

Из нового пакета 15 млн евро направят на гуманитарные нужды, а 8 млн передадут в фонд ООН, который помогает общественным организациям в Украине. Еще 5 млн передадут через Всемирную продовольственную программу, а 2 млн - в Фонд народонаселения ООН, который помогает пострадавшим с юга и востока Украины.

Финляндия также предоставит модульные дома для 200 украинцев, которые потеряли жилье, и 10 бронированных контейнеров для временного проживания. Их передадут спасателям в прифронтовые регионы.

Кроме того, 15 млн евро направят на выплату зарплат работникам сферы образования.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Finland to allocate 35 million euros in humanitarian assistance to Ukraine

Самое важное

Президент: Мы никогда не подстраивались под политику соседних стран
Президент: Мы никогда не подстраивались под политику соседних стран
2 сентября 2022 г. 17:41
Президент: Азербайджан является надежным поставщиком газа для соседних стран
Президент: Азербайджан является надежным поставщиком газа для соседних стран
2 сентября 2022 г. 12:54
Азербайджано-итальянские связи опираются на стратегическое партнерство и дружбу
Азербайджано-итальянские связи опираются на стратегическое партнерство и дружбу
2 сентября 2022 г. 10:27
Лидеры Азербайджана и Италии обсудили прошедшие в Брюсселе мирные переговоры
Лидеры Азербайджана и Италии обсудили прошедшие в Брюсселе мирные переговоры
1 сентября 2022 г. 22:19
Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия реализуют все достигнутые договоренности
Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия реализуют все достигнутые договоренности
1 сентября 2022 г. 18:16
Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии
1 сентября 2022 г. 16:22
Президент: Уверен, что Итальянско-азербайджанский университет станет центром итальянско-азербайджанской дружбы
Президент: Уверен, что Итальянско-азербайджанский университет станет центром итальянско-азербайджанской дружбы
1 сентября 2022 г. 14:28
Ильхам Алиев: Между Италией и Азербайджаном очень сильные политико-экономические связи
Ильхам Алиев: Между Италией и Азербайджаном очень сильные политико-экономические связи
1 сентября 2022 г. 14:24
Ильхам Алиев: Развитие отношений между Азербайджаном и ОАЭ по восходящей вызывает удовлетворение
Ильхам Алиев: Развитие отношений между Азербайджаном и ОАЭ по восходящей вызывает удовлетворение
1 сентября 2022 г. 11:59
Город Лачын, подвергшийся армянскому вандализму
ФотоГород Лачын, подвергшийся армянскому вандализму
1 сентября 2022 г. 09:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi