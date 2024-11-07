О нас

Финляндия предложила НАТО разместить у себя базу разведывательных БПЛА

Финляндия предложила НАТО разместить у себя базу разведывательных БПЛА Власти Финляндии предложили НАТО разместить в стране базу разведывательных беспилотников для сбора информации вдоль границы с Россией.
Другие страны
7 ноября 2024 г. 21:19
Финляндия предложила НАТО разместить у себя базу разведывательных БПЛА

Власти Финляндии предложили НАТО разместить в стране базу разведывательных беспилотников для сбора информации вдоль границы с Россией.

Как передает Report, об этом сообщил общественный вещатель yle.

По его данным, Финляндия предложила НАТО свою базу, у финских ВВС есть четыре альтернативных варианта, вероятным местом размещения может стать Пирккала.

НАТО находится на ранних стадиях планирования, и еще нет политического согласия среди всех стран, решение ожидается не ранее 2025 года, отмечается в материале. В настоящее время разведывательные беспилотники базируются в Италии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Finlandiya NATO-ya öz ərazisində kəşfiyyat PUA-ları bazasının qurulmasını təklif edib

Самое читаемое

В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
5 ноября 2024 г. 22:30
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
5 ноября 2024 г. 21:36
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден Чингиз Айтматов президенту Азербайджана
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден "Чингиз Айтматов" президенту Азербайджана
5 ноября 2024 г. 13:53
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
2 ноября 2024 г. 13:31
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
4 ноября 2024 г. 14:05
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
5 ноября 2024 г. 12:23
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
3 ноября 2024 г. 12:11
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
1 ноября 2024 г. 18:16
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
1 ноября 2024 г. 17:51
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
1 ноября 2024 г. 08:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi