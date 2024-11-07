Финляндия предложила НАТО разместить у себя базу разведывательных БПЛА

Власти Финляндии предложили НАТО разместить в стране базу разведывательных беспилотников для сбора информации вдоль границы с Россией.

Власти Финляндии предложили НАТО разместить в стране базу разведывательных беспилотников для сбора информации вдоль границы с Россией.

Как передает Report, об этом сообщил общественный вещатель yle.

По его данным, Финляндия предложила НАТО свою базу, у финских ВВС есть четыре альтернативных варианта, вероятным местом размещения может стать Пирккала.

НАТО находится на ранних стадиях планирования, и еще нет политического согласия среди всех стран, решение ожидается не ранее 2025 года, отмечается в материале. В настоящее время разведывательные беспилотники базируются в Италии.