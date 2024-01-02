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Финляндия повысила финансовые гарантии для получения визы

Финляндия повысила финансовые гарантии для получения визы Финляндия увеличивает требование о финансовых гарантиях для путешественников, получающих Шенгенскую визу, с 30 до 50 евро в сутки.
Другие страны
2 января 2024 г. 14:43
Финляндия повысила финансовые гарантии для получения визы

Финляндия увеличивает требование о финансовых гарантиях для путешественников, получающих Шенгенскую визу, с 30 до 50 евро в сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба МИД Финляндии.

С 1 января 2024 года путешественники, прибывающие в Финляндию на короткий срок, должны иметь в наличии средства в размере не менее 50 евро вместо прежних 30 евро на каждый день пребывания в стране, уточняет МИД.

Это финансовое требование распространяется на поездки продолжительностью не более 90 дней. Внешнеполитическое ведомство поясняет, что "финансовое требование повышается, поскольку оно отстает от роста стоимости жизни".

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