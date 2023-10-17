Финляндия потратит свыше 130 млн евро на строительство ограждения на границе с РФ

Финляндия начнет строить ограждения на границе с Россией зимой 2024 года.

Финляндия начнет строить ограждения на границе с Россией зимой 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на погранслужбу страны, в рамках проекта строительства ограждения парламент выделил 139 млн евро.

Пилотный участок уже построен в районе города Иматра.

Погранслужба считает, что суммы должно хватить для строительства примерно 70 км барьерного ограждения. Из них 52 км построят в Юго-Восточной Финляндии, где стоят самые популярные по пассажиропотоку КПП на границе. Восемь километров возведут в Северной Карелии, а пять километров - в Кайнуу и Лапландии.

Сейчас в районе города Салла на севере Финляндии испытывают новые пути пересечения водно-болотной местности, уточнили в ведомстве.

В июне 2022 года МВД Финляндии сообщило о планах правительства установить забор на восточной границе, чтобы подготовить страну к борьбе с "угрозами гибридного характера", в том числе использования "миграционного вопроса в целях оказания политического давления".