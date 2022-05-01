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Финляндия построит заборы на границе с Россией

Финляндия построит заборы на границе с Россией На критически важных участках российской границы в Финляндии планируют установить более эффективные пограничные заграждения.
Другие страны
1 мая 2022 г. 18:26
Финляндия построит заборы на границе с Россией

На критически важных участках российской границы в Финляндии планируют установить более эффективные пограничные заграждения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал MTV3.

"Это важное решение – начать строительство заборов на восточной (российской) границе либо на ключевых участках, либо чтобы покрыть ими большую часть границы. Это для нас масштабное изменение, поэтому оно требует принятия решений на более высоком уровне", – отметил командующий пограничной охраной Северной Карелии Марко Турунен.

По его словам, пограничные заграждения планируют для зон повышенного риска и критичных зон – таких как пункты пересечения границы и территории рядом с ними.

"Существующий забор не играет никакой роли в предотвращении пересечения границы. Его главная цель – помешать домашним животным убежать через границу", – отметил в интервью общественной телерадиовещательной корпорации YLE заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.

Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен также прокомментировала планы по установке нового забора на российской границе. Она отметила, что согласно новому отчету по безопасности страны, возведение пограничных барьеров является частью оперативной подготовки Финляндии.

Отметим, что Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1 340 км. В настоящее время граница между Финляндией и Россией разделена лишь изгородью из колючей проволоки.

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