Финляндия поставит Украине военную помощь на 198 млн евро

Президент Финляндии Александр Стубб подписал распоряжение о предоставлении Украине 27-го пакета военной помощи на сумму 198 млн евро.

Президент Финляндии Александр Стубб подписал распоряжение о предоставлении Украине 27-го пакета военной помощи на сумму 198 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщило минобороны страны.

"По оперативным причинам и в целях обеспечения безопасной доставки помощи Минобороны не предоставляет дополнительных подробностей о точном содержании, способе или графике оказания помощи", - говорится в сообщении ведомства.

Общая стоимость военной техники, уже поставленной Финляндией Украине, сейчас составляет €2,5 млрд.

Помощь оказывается с учетом как потребностей Украины, так и ситуации с ресурсами Сил обороны, сообщает минобороны.