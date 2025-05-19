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Финляндия поставит Украине боеприпасы за счет доходов от замороженных активов РФ

Финляндия поставит Украине боеприпасы за счет доходов от замороженных активов РФ Финляндия поставит Украине боеприпасы за счет доходов от замороженных российских активов на 90 млн евро.
Другие страны
19 мая 2025 г. 12:46
Финляндия поставит Украине боеприпасы за счет доходов от замороженных активов РФ

Финляндия поставит Украине боеприпасы за счет доходов от замороженных российских активов на 90 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщает в понедельник Минобороны Финляндии.

"Финляндия подписала соглашение с Европейской комиссией о поставках тяжелых боеприпасов в Украину. Боеприпасы будут закуплены у финской промышленности, а сама закупка будет финансироваться за счет доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира", - говорится в сообщении.

При этом содержание поставок, способ и сроки их доставки ведомство не раскрывается.

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