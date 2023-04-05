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Финляндия после вступления в НАТО закупит израильско-американскую систему ПВО

Финляндия после вступления в НАТО закупит израильско-американскую систему ПВО Министерство обороны Финляндии закупит новую израильско-американскую систему противовоздушной обороны David's Sling (система ПВО дальнего радиуса действия).
Другие страны
5 апреля 2023 г. 16:32
Финляндия после вступления в НАТО закупит израильско-американскую систему ПВО

Министерство обороны Финляндии закупит новую израильско-американскую систему противовоздушной обороны David's Sling (система ПВО дальнего радиуса действия).

Как передает Report со ссылкой на "Газета.ru", об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что за поставку системы будет отвечать израильская компания Rafael Advanced Defense Systems. Стоимость закупки без учета налога на добавленную стоимость составляет около 316 млн евро.

Для продажи системы стране потребуется разрешение американского правительства.

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Версия на английском языке Finland to buy Israeli-US air defense system after joining NATO

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