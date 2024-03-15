Финляндия получила от ЕС дополнительные средства на боеприпасы

Финляндия получила от Европейского союза (ЕС) средства в размере 32,5 млн евро для роста военной промышленности.

Финляндия получила от Европейского союза (ЕС) средства в размере 32,5 млн евро для роста военной промышленности.

Как передает Report, об этом министерство обороны Финляндии сообщило на официальном сайте ведомства.

"Финская оборонная промышленность получила 32,5 млн евро из средств ЕС на увеличение производства боеприпасов", - сообщает министерство.

Изначально Финляндия запросила у объединения 24 млн евро, однако получила сумму больше запрошенной.

Финансирование было предоставлено из общего финансового пакета в размере 500 млн евро, предусмотренного актом ЕС о поддержке производства боеприпасов (ASAP) для европейских стран.