Финляндия, Польша, ФРГ и страны Балтии договорились о проекте водородного коридора

Шесть газовых операторов из Литвы, Финляндии, Эстонии, Латвии, Польши и Германии подписали соглашение о сотрудничестве по развитию водородной инфраструктуры, говорится в сообщении литовской Amber Grid (один из участников проекта), передает Report со ссылк

Шесть газовых операторов из Литвы, Финляндии, Эстонии, Латвии, Польши и Германии подписали соглашение о сотрудничестве по развитию водородной инфраструктуры, говорится в сообщении литовской Amber Grid (один из участников проекта), передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Проект получил название "Северно-Балтийский водородный коридор". Помимо Amber Grid, участниками соглашения стали Gasgrid Finland (Финляндия), Elering (Эстония), Conexus Baltic Grid (Латвия), Gaz-System (Польша) и Ontras (Германия).

По коридору сможет транспортироваться "зеленый" водород, произведенный в районе Балтийского моря, для снабжения потребителей вдоль всего коридора, а также в Центральной Европе. Кроме того, по мере дальнейшего развития водородной инфраструктуры вокруг Балтийского моря, может быть создан мощный рынок водорода, говорится в сообщении.

В 2023 году, на первом этапе разработки проекта, партнеры подготовят предварительное технико-экономическое обоснование (предТЭО). На основе рекомендаций предТЭО будет принято решение о продолжении разработки проекта. Следующие этапы будут включать проектирование и получение разрешений, строительство и ввод в эксплуатацию.

Предполагается, что проект позволит укрепить энергетическую безопасность региона, снизить зависимость от импортируемой ископаемой энергии и сыграть заметную роль в снижении углеродного следа домохозяйств и энергоемких отраслей промышленности вдоль коридора.