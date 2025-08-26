Финляндия планирует вернуть на вооружение противопехотные мины

Финляндия планирует вернуть на вооружение противопехотные мины с января 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на сухопутные силы страны.

Официально Финляндия уведомила ООН о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 10 июля 2025 года, и денонсация соглашения вступит в силу с января следующего года.

"Сухопутные силы вернут противопехотные мины на вооружение уже в январе следующего года", - сообщили в оборонном ведомстве.

Инженер сухопутных сил Рику Микконен добавил, что с января 2026 года начнется разработка мер по скорейшему вводу мин в эксплуатацию в дополнение к существующей системе обороны.