О нас

Финляндия планирует вернуть на вооружение противопехотные мины

Финляндия планирует вернуть на вооружение противопехотные мины Финляндия планирует вернуть на вооружение противопехотные мины с января 2026 года,
Другие страны
26 августа 2025 г. 20:14
Финляндия планирует вернуть на вооружение противопехотные мины

Финляндия планирует вернуть на вооружение противопехотные мины с января 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на сухопутные силы страны.

Официально Финляндия уведомила ООН о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 10 июля 2025 года, и денонсация соглашения вступит в силу с января следующего года.

"Сухопутные силы вернут противопехотные мины на вооружение уже в январе следующего года", - сообщили в оборонном ведомстве.

Инженер сухопутных сил Рику Микконен добавил, что с января 2026 года начнется разработка мер по скорейшему вводу мин в эксплуатацию в дополнение к существующей системе обороны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Finland plans to reintroduce anti-personnel mines in 2026

Самое читаемое

В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
ФотоСиньцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
21 августа 2025 г. 14:31
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
23 августа 2025 г. 17:11
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ Сядяряк в Баку
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ "Сядяряк" в Баку
24 августа 2025 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi