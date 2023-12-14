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Финляндия планирует снова закрыть все КПП на границе с Россией

Финляндия планирует снова закрыть все КПП на границе с Россией Правительство Финляндии планирует снова закрыть все погранпункты на границе с Россией. Решение может быть принято уже сегодня, 14 декабря, на правительственном заседании.
Другие страны
14 декабря 2023 г. 17:47
Финляндия планирует снова закрыть все КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии планирует снова закрыть все погранпункты на границе с Россией. Решение может быть принято уже сегодня, 14 декабря, на правительственном заседании.

Как передает Report, об этом сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на два источника.

Ранее министр финансов Финляндии Риикка Пурра сообщила, что на сегодняшнем заседании Кабмина будет принято новое решение по поводу пропускного режима на границе с РФ, передает Yle.

Пурра заявила, что после открытия двух КПП, которое произошло в ночь на сегодня, снова начался наплыв мигрантов мигрантов.

Сегодня в полночь по финскому времени вступило в силу решение правительства Финляндии на один месяц открыть работу двух КПП на российско-финской границе -"Ваалимаа"-"Торфяновка" и "Ниирала"-"Вяртсиля". Решение было принято из-за улучшения ситуации с наплывом мигрантов на границе. При этом финские власти не исключали введения новых ограничений.

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