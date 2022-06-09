Финляндия планирует построить заграждения на границе с Россией

Власти Финляндии планируют возвести заграждения на границе с Россией для укрепления безопасности страны.

Власти Финляндии планируют возвести заграждения на границе с Россией для укрепления безопасности страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МВД республики.

"Правительство Финляндии планирует установить заграждения в критических районах на восточной границе [с Россией]", - сообщила министр внутренних дел страны Криста Микконен. Для этих целей погранслужба получит дополнительное финансирование, отмечается в документе. Строительство заграждений позволит осуществить поправки в закон о пограничной охране.

По мнению ведомства, они помогут подготовить страну к борьбе с "угрозами гибридного характера", в частности, с "использованием миграционного вопроса в целях оказания политического давления", сообщает министерство. Сообщается, что после внесения поправок в законодательство прием мигрантов будет осуществляться централизованно, в специально определенных для этого пунктах пропуска на границе.