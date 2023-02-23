Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2

Финляндия направит Украине три танка Leopard 2 в рамках нового пакета военной помощи Киеву на сумму более 160 млн евро.

Финляндия направит Украине три танка Leopard 2 в рамках нового пакета военной помощи Киеву на сумму более 160 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило финское оборонное ведомство.

Согласно заявлению Минобороны Финляндии, решение о поставке Киеву тяжелой бронетехники принял президент страны Саули Ниинистё на основании соответствующего предложения правительства.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этой техники. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия, США и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.