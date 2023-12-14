Финляндия открыла два перехода на границе с Россией

Финляндия, согласно решению правительства, открыла в четверг два пассажирских перехода из восьми на границе с Россией.

Финляндия, согласно решению правительства, открыла в четверг два пассажирских перехода из восьми на границе с Россией.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфакс".

"Остальные пограничные переходы на восточной границе также могут быть открыты до середины января, если позволит ситуация", - сказала порталу Yle министр внутренних дел Мари Рантанен.

Решение об открытии пограничных переходов Ваалимаа и Ниирала действует до 14 января.

"Конечно, за это время можно открыть больше, если будет казаться, что ситуация нормальная и спокойная", - говорит Рантанен.

В то же время она отметила, что граница может быть вновь закрыта, если снова начнет прибывать большое количество просителей убежища. По словам Рантанен, "сообщения из России о просителях убежища были противоречивыми".

Самый близкий к Санкт-Петербургу КПП Ваалимаа открылся для движения в полночь, КПП Ниирала в Северной Карелии заработал в 8 часов утра, сообщают местные СМИ.

Ночью и рано утром из Финляндии выезжало больше людей, чем прибывало на границу из России, сообщил Yle капитан пограничной службы Юсси Вайникка.

По состоянию на 08:00, границу с Россией пересекли 324 человека. В Финляндию прибыли 124 человека. Большинство из пересекших границу имеют двойное гражданство и вид на жительство. До сих пор в Финляндию не прибыло ни одного просителя убежища. Люди в основном приезжали на личных автомобилях. Также были грузовики и автобусы.