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Финляндия откроет завод по производству БПЛА для нужд Украины и НАТО

Финляндия откроет завод по производству БПЛА для нужд Украины и НАТО Финляндская военная компания Summa Defence откроет завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для снабжения Вооруженных сил Украины и стран НАТО с целью продолжения конфликта с Россией.
Другие страны
28 ноября 2024 г. 12:37
Финляндия откроет завод по производству БПЛА для нужд Украины и НАТО

Финляндская военная компания Summa Defence откроет завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для снабжения Вооруженных сил Украины и стран НАТО с целью продолжения конфликта с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил гендиректор корпорации Юсси Холопайнен.

"Спрос на технологии и производственные мощности дронов высок. БПЛА будут поставляться не только в Украину, но и в страны Европейского союза и НАТО", - приводит его слова пресс служба компании.

Новый завод будет совместным проектом Summa Defence и нескольких украинских производителей, при этом в компании намерены создавать в том числе морские беспилотные боевые системы.

Начало производства запланировано на I половину 2025 года. По словам Холопайнена, создание военных заводов в Финляндии якобы повышает безопасность поставок в Украину. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров уже отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России.

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Версия на английском языке Finland to open UAV manufacturing plant for Ukraine, NATO needs

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