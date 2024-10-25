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Финляндия ограничит экспорт компонентов патронов из-за России

Финляндия ограничит экспорт компонентов патронов из-за России Финляндия намерена ввести специальные разрешения для экспорта компонентов боеприпасов во избежание их попадания в Россию, что запрещено санкциями Евросоюза.
Другие страны
25 октября 2024 г. 11:13
Финляндия ограничит экспорт компонентов патронов из-за России

Финляндия намерена ввести специальные разрешения для экспорта компонентов боеприпасов во избежание их попадания в Россию, что запрещено санкциями Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило МВД Финляндии.

"Экспорт боеприпасов, предназначенных для гражданского использования, станет предметом разрешения", - говорится в пресс-релизе.

Целью является предотвращение экспорта компонентов патронов, в частности, в Россию.

Поправки в законодательство необходимы, чтобы дополнить существующие режимы санкций и тем самым обеспечить их полное функционирование, уточняет МВД. Кроме того, в Уголовном кодексе Финляндии будут предусмотрены меры наказания за несанкционированный вывоз компонентов патронов. Проект предложения МВД доступен для комментариев всех заинтересованных сторон до 28 ноября, сообщает министерство.

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Версия на английском языке Finland to limit export of ammunition components due to Russia

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