Финляндия ограничит экспорт компонентов патронов из-за России

Финляндия намерена ввести специальные разрешения для экспорта компонентов боеприпасов во избежание их попадания в Россию, что запрещено санкциями Евросоюза.

Финляндия намерена ввести специальные разрешения для экспорта компонентов боеприпасов во избежание их попадания в Россию, что запрещено санкциями Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило МВД Финляндии.

"Экспорт боеприпасов, предназначенных для гражданского использования, станет предметом разрешения", - говорится в пресс-релизе.

Целью является предотвращение экспорта компонентов патронов, в частности, в Россию.

Поправки в законодательство необходимы, чтобы дополнить существующие режимы санкций и тем самым обеспечить их полное функционирование, уточняет МВД. Кроме того, в Уголовном кодексе Финляндии будут предусмотрены меры наказания за несанкционированный вывоз компонентов патронов. Проект предложения МВД доступен для комментариев всех заинтересованных сторон до 28 ноября, сообщает министерство.