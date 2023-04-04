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Глава МИД Финляндии подписал документ о присоединении республики к НАТО

Глава МИД Финляндии подписал документ о присоединении республики к НАТО Глава МИД Финляндии подписал документ о присоединении республики к НАТО.
Другие страны
4 апреля 2023 г. 15:43
Глава МИД Финляндии подписал документ о присоединении республики к НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в штаб-квартире НАТО подписал документ о вступлении страны в Североатлантический альянс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Сообщается, что теперь указанный документ будет передан представителям властей США. После этого республика станет полноправным членом НАТО.

15.07

Финляндия стала 31-м государством-членом Организации Североатлантического договора НАТО.

Как сообщает Report, официальная церемония вступления Финляндии в Альянс состоялась сегодня в штаб-квартире организации в Брюсселе.

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Версия на английском языке Finland officially joins NATO
Версия на азербайджанском языке Finlandiya NATO-ya rəsmi üzv olub

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