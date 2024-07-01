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Финляндия одобрила оборонное соглашение с США с доступом к военным базам

Финляндия одобрила оборонное соглашение с США с доступом к военным базам Парламент Финляндии одобрил соглашение о сотрудничестве с США, в соответствии с которым Хельсинки предоставит Вашингтону доступ к 15 военным объектам на территории страны.
Другие страны
1 июля 2024 г. 15:26
Финляндия одобрила оборонное соглашение с США с доступом к военным базам

Парламент Финляндии одобрил соглашение о сотрудничестве с США, в соответствии с которым Хельсинки предоставит Вашингтону доступ к 15 военным объектам на территории страны.

Как передает Report, об этом сообщает Yle.

Согласно договоренностям, США также смогут разместить на территории Финляндии оборонную технику, предметы снабжения и другие необходимые материальные средства. Соглашение также предполагает использование самолетов, судов, и других транспортных средств американских вооруженных сил в республике.

Кроме того, документ подразумевает обеспечение защиты, безопасности и защищенности сил США.

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Версия на английском языке Finnish parliament unanimously approves defence agreement with US

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