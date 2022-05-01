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Финляндия объявит 12 мая о решении по членству в НАТО

Финляндия объявит 12 мая о решении по членству в НАТО Президент Финляндии Саули Ниинистё пообещал объявить о своем решении по членству в НАТО 12 мая.
Другие страны
1 мая 2022 г. 03:41
Финляндия объявит 12 мая о решении по членству в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё пообещал объявить о своем решении по членству в НАТО 12 мая.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом глава финского государства сообщил на брифинге.

По его словам, соответствующее решение будет принято по итогам переговоров с правительством, политическими партиями и неправительственными организациями.

При этом глава финского государства акцентировал внимание на изменившуюся ситуацию с безопасностью в регионе.

В частности, Ниинистё обратил внимание на жестокое использование военной мощи Россией, которая стала вызывать озабоченность.

По данным шведского издания Expressen, Швеция и Финляндия планируют подать заявки на вступление в НАТО 17-21 мая. ​​​​​​

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