Финляндия объявит 12 мая о решении по членству в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё пообещал объявить о своем решении по членству в НАТО 12 мая.

Президент Финляндии Саули Ниинистё пообещал объявить о своем решении по членству в НАТО 12 мая.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом глава финского государства сообщил на брифинге.

По его словам, соответствующее решение будет принято по итогам переговоров с правительством, политическими партиями и неправительственными организациями.

При этом глава финского государства акцентировал внимание на изменившуюся ситуацию с безопасностью в регионе.

В частности, Ниинистё обратил внимание на жестокое использование военной мощи Россией, которая стала вызывать озабоченность.

По данным шведского издания Expressen, Швеция и Финляндия планируют подать заявки на вступление в НАТО 17-21 мая. ​​​​​​