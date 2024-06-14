Финляндия обвинила еще три российских самолета в нарушении границы

Финляндия обвинила еще три российских самолета в нарушении границы

Пограничная охрана Финляндии, расследующая предполагаемое нарушение воздушного пространства страны российским самолетом в районе города Ловииса 10 июня, сообщила, что в инциденте замешаны еще три самолета РФ.

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