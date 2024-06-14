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Финляндия обвинила еще три российских самолета в нарушении границы

Финляндия обвинила еще три российских самолета в нарушении границы Пограничная охрана Финляндии, расследующая предполагаемое нарушение воздушного пространства страны российским самолетом в районе города Ловииса 10 июня, сообщила, что в инциденте замешаны еще три самолета РФ.
Другие страны
14 июня 2024 г. 12:45
Финляндия обвинила еще три российских самолета в нарушении границы

Пограничная охрана Финляндии, расследующая предполагаемое нарушение воздушного пространства страны российским самолетом в районе города Ловииса 10 июня, сообщила, что в инциденте замешаны еще три самолета РФ.

Как передает Report, об этом говорится на сайте госпогранслужбы Финляндии.

Согласно заявлению пресс-службы финской погранохраны, нарушение воздушного пространства было совершено дивизией из четырех самолетов, в которую входили два бомбардировщика и два истребителя.

Уточняется, что расследование продлится в течение недели.

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