Финляндия обвинила еще три российских самолета в нарушении границы

Пограничная охрана Финляндии, расследующая предполагаемое нарушение воздушного пространства страны российским самолетом в районе города Ловииса 10 июня, сообщила, что в инциденте замешаны еще три самолета РФ.
Как передает Report, об этом говорится на сайте госпогранслужбы Финляндии.
Согласно заявлению пресс-службы финской погранохраны, нарушение воздушного пространства было совершено дивизией из четырех самолетов, в которую входили два бомбардировщика и два истребителя.
Уточняется, что расследование продлится в течение недели.