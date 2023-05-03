Финляндия не намерена передавать Украине свои истребители

В среду в Хельсинки прошла совместная пресс-конференция Ниинистё и прибывшего в Финляндию с необъявленным визитом украинского президента Владимира Зеленского.

В среду в Хельсинки прошла совместная пресс-конференция Ниинистё и прибывшего в Финляндию с необъявленным визитом украинского президента Владимира Зеленского.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна не готова передать свои истребители Украине.

Отвечая на вопросы журналистов о возможности поставок истребителей на Украину, Ниинистё сказал, что "у Финляндии есть только старые самолеты "Хорнет", которые будут заменены". "Но нам сейчас нужна сильная безопасность", - подчеркнул финский президент.

По его словам, "Финляндия должна сначала получить заказанные F-35, чтобы иметь возможность списать нынешний флот". "Пройдут годы, и "Хорнеты" за это время успеют устареть", - добавил Ниинистё.