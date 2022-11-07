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Финляндия не будет ввозить ядерное оружие в страну после вступления в НАТО

Финляндия не будет ввозить ядерное оружие в страну после вступления в НАТО Финляндия не намерена ввозить ядерное оружие на свою территорию после вступления в НАТО.
Другие страны
7 ноября 2022 г. 14:14
Финляндия не будет ввозить ядерное оружие в страну после вступления в НАТО

Финляндия не намерена ввозить ядерное оружие на свою территорию после вступления в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник портал Yle со ссылкой на слова президента Финляндии Саули Ниинистё.

По данным портала, Ниинистё, выступая на открытии курсов по национальной обороне, также заявил, что "нет никаких признаков того, что кто-то предлагает финнам такое оружие".

Финский лидер добавил, что "ядерное оружие является неотъемлемой частью сил сдерживания НАТО", однако это "инструмент профилактики, а не самоцель", отмечает Yle

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