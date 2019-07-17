Финляндия назвала приоритеты в качестве председателя Совета ЕС

Борьба с изменением климата, укрепление общих ценностей Евросоюза и безопасность граждан являются приоритетами председательства Финляндии в Совете ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Финляндии Антти Ринне, выступая в Европарламенте.

"Наши приоритеты - укрепить позицию ЕС как лидера в борьбе с изменением климата, укрепить ценности ЕС и верховенство закона, а также безопасность граждан", - заявил А.Ринне.

По его словам, лидерство в области защиты климата означает приверженность достижению углеродной нейтральности ЕС к 2050 году.

"Наша цель состоит в том, чтобы к концу 2019 года достичь согласия по главным элементам этого плана", - отметил он, добавив, что решения в этой области также должны быть "социально устойчивыми".

"Нужно повысить занятость путем развития биоэкономики и циркулярной экономики", - уточнил премьер.