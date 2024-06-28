Финляндия направила Украине 24-й пакет военной помощи на 159 млн евро

Финляндия направляет Украине 24-й пакет военной помощи на 159 млн евро, общий объем с февраля 2022 года составляет 2,2 млрд евро.

Финляндия направляет Украине 24-й пакет военной помощи на 159 млн евро, общий объем с февраля 2022 года составляет 2,2 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны Финляндии.

"Финляндия намерена поддерживать Украину в ее борьбе. <…> Речь идет не только об Украине, но и о праве всех свободных народов на свое существование. Мы, финны, из собственной истории поняли, насколько важен этот вопрос", - сказано в сообщении со слов министра обороны Антти Хяккянена.

По оперативным соображениям и для обеспечения безопасной доставки помощи ее точное содержание, способы и сроки предоставления не разглашаются, говорится в сообщении.

Финляндия также решила принять участие в бронетанковой коалиции, возглавляемой Польшей, Германией и Италией, и в коалиции по информационным технологиям, возглавляемой Эстонией и Люксембургом, говорится в сообщении. Целью международных коалиций является оказание долгосрочной поддержки Украине, уточняет Минобороны.

Вчера стало известно о том, что Финляндия выделит более 9 млн евро на три проекта в Украине.