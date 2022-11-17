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Финляндия направила новый пакет военной помощи Украине на 55,6 млн евро

Финляндия направила новый пакет военной помощи Украине на 55,6 млн евро Финляндия направляет Украине новую партию военного оборудования на сумму 55,6 млн евро.
Другие страны
17 ноября 2022 г. 15:35
Финляндия направила новый пакет военной помощи Украине на 55,6 млн евро

Финляндия направляет Украине новую партию военного оборудования на сумму 55,6 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны республики.

"Нынешняя партия военного оборудования - самая большая изо всех, предоставленных нами", - заявил министр обороны страны Антти Кайкконен.

Ведомство не конкретизирует информацию о содержании пакета помощи, сроках и маршрутах его отправки "из соображений безопасности".

Общая сумма военной помощи Украине, предоставленной Финляндией с февраля, составила 160,4 млн евро.

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