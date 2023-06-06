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Финляндия намерена выслать девять сотрудников посольства России

Финляндия намерена выслать девять сотрудников посольства России Финляндия намерена выслать из Хельсинки девять сотрудников российского посольства.
Другие страны
6 июня 2023 г. 19:55
Финляндия намерена выслать девять сотрудников посольства России

Финляндия намерена выслать из Хельсинки девять сотрудников российского посольства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте правительства республики.

"Финляндия высылает девять сотрудников посольства России", - указывается в тексте. Согласно заявлению, финская сторона обвиняет их в разведывательной деятельности.

"МИД Финляндии проинформирует об этом российского посла", - отмечается в сообщении.

Ранее в МИД РФ заявили послу Финляндии Антти Хелантеря в Москве о сокращении взаимного консульского присутствия.

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