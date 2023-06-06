Финляндия намерена выслать девять сотрудников посольства России

Финляндия намерена выслать из Хельсинки девять сотрудников российского посольства.

Финляндия намерена выслать из Хельсинки девять сотрудников российского посольства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте правительства республики.

"Финляндия высылает девять сотрудников посольства России", - указывается в тексте. Согласно заявлению, финская сторона обвиняет их в разведывательной деятельности.

"МИД Финляндии проинформирует об этом российского посла", - отмечается в сообщении.

Ранее в МИД РФ заявили послу Финляндии Антти Хелантеря в Москве о сокращении взаимного консульского присутствия.