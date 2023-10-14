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Финляндия намерена увеличить производство боевых припасов

Финляндия намерена увеличить производство боевых припасов Власти Финляндии при сотрудничестве с частным бизнесом рассчитывают добиться увеличения производство боевых припасов.
Другие страны
14 октября 2023 г. 11:25

Власти Финляндии при сотрудничестве с частным бизнесом рассчитывают добиться увеличения производство боевых припасов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.

"Цель - дальнейшее увеличение и без того большого производства боеприпасов путем сотрудничества государства и промышленности", - сказал финский глава военного ведомства.

При этом Хяккянен добавил, что на указанные цели планируется выделить деньги из фондов, которые были созданы Европейским Союзом.

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