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Финляндия намерена разрешить ВВС США использовать аэропорт Рованиеми

Финляндия намерена разрешить ВВС США использовать аэропорт Рованиеми Власти Финляндии планируют разрешить ВВС США использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми по итогам переговоров с Вашингтоном об оборонном сотрудничестве.
Другие страны
7 сентября 2023 г. 16:17
Финляндия намерена разрешить ВВС США использовать аэропорт Рованиеми

Власти Финляндии планируют разрешить ВВС США использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми по итогам переговоров с Вашингтоном об оборонном сотрудничестве.

Как передает Report, об этом пишет газета Iltalehti.

По данным издания, такое решение подтвердил на мероприятии Ассоциации политических журналистов президент республики Саули Ниинистё.

Он сказал, что договоренность об использовании аэропорта является частью плана по присутствию НАТО на территории страны.

"Соглашение приведет к тому, что в Финляндии будет хоть какое-то присутствие США", - заключил Ниинистё.

В сентябре 2022 года власти Финляндии сообщали о начале переговоров с США по оборонному сотрудничеству - Defence Cooperation Agreement (DCA). Итоговый документ определит статус американских войск на территории Финляндии.

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Версия на английском языке Finland intends to allow US Air Force to use Rovaniemi airport

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