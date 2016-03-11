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    Финляндия намерена обсудить свой выход из еврозоны

    Петиция о выходе Финляндии из еврозоны подана в парламент страны

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Петицию гражданской инициативы о выходе Финляндии из еврозоны подал в парламент страны депутат Европейского парламента Пааво Вяюрюнен. Как сообщает Report со ссылкой на финские СМИ, гражданская инициатива собрала около 53 тыс. подписей. 

    По словам Вяюрюнена, "идея о выходе из еврозоны пользуется большой популярностью и примерно половина граждан выступает за проведение референдума на эту тему".

    Евродепутат считает, что Финляндии следует отказаться от евро, чтобы добиться роста экономики и гарантировать свою экономическую независимость. 

    Спикер парламента Финляндии Мариа Лохела подтвердила, что этот вопрос будет внесен на рассмотрение в высший орган законодательной власти страны.

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