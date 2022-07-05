Финляндия наложила арест на сотни российских товарных вагонов

Не менее 865 российских грузовых вагонов арестованы оператором железнодорожных перевозок Финляндии из-за санкций ЕС.

Не менее 865 российских грузовых вагонов арестованы оператором железнодорожных перевозок Финляндии из-за санкций ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, финская служба судебных приставов сообщила о заморозке активов нескольких десятков физлиц и компаний из России и Беларуси в соответствии с санкциями ЕС. В их числе оказались транспортные фирмы с активами на сумму не менее 82 млн евро.

Оператор финских железных дорог VR Group сократил перевозки с Россией после того, как Евросоюз ввел санкции на поставки российского угля в апреле, а уже в июне судебными приставами было конфисковано 865 российских железнодорожных вагонов.

Пресс-секретарь VR Group подтвердила в электронном письме, что "около 800 единиц попавших под санкции вагонов находятся в Финляндии в настоящее время", и компания на данный момент заинтересована в возвращении вагонов в Россию.

Как отмечается, большинство арестованных вагонов принадлежат компаниям, чьи акционеры подпали под санкции Евросоюза после начала специальной военной операции в конце февраля.