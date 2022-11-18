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Финляндия начнет строить забор на границе с Россией

Финляндия начнет строить забор на границе с Россией Финляндия выделит €139 млн на строительство забора на границе с Россией
Другие страны
18 ноября 2022 г. 09:23
Финляндия начнет строить забор на границе с Россией

Финляндия выделит 139 млн евро на строительство забора на границе с Россией.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, власти Финляндии начали обсуждение о возведении забора на ее части еще после начала войны с Украиной.

В конце сентября пограничная служба Финляндии предложила поставить забор в юго-восточной части границы с Россией. Он оградит 10−20% границы - 130−260 км.

По подсчетам ведомства, строительство займет 3−4 года. Ограждение будет высотой в несколько метров, наверху будет натянуто заграждение из колючей проволоки. Кроме того, вся площадь забора будет находиться под техническим надзором.

Пограничная охрана, как отметил министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен, считает, что построенный забор значительно повысит безопасность границы Финляндии, "особенно если будут предприняты попытки использовать масштабную иммиграцию для оказания давления на Финляндию".

В конце сентября на фоне объявления в России частичной мобилизации Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала рекордное за сутки с начала 2022 года количество выехавших легковых машин на шести из 16 автомобильных пунктов пропуска через границу.

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Версия на английском языке Finland to spend $143M on Russia border fence

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