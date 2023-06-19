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Финляндия начнет производить передние части фюзеляжей истребителя F-35

Финляндия начнет производить передние части фюзеляжей истребителя F-35 Финская компания оборонной техники Patria и американская авиастроительная компания Lockheed Martin подписали первое рамочное соглашение о прямом промышленном сотрудничестве в рамках проекта закупки Финляндией 64 истребителей F-35.
Другие страны
19 июня 2023 г. 22:14
Финляндия начнет производить передние части фюзеляжей истребителя F-35

Финская компания оборонной техники Patria и американская авиастроительная компания Lockheed Martin подписали первое рамочное соглашение о прямом промышленном сотрудничестве в рамках проекта закупки Финляндией 64 истребителей F-35.

Как передает Report со ссылкой на издание Yle, соглашение касается сборки передней части фюзеляжа истребителей F-35 в Финляндии. Всего предполагается собрать 400 таких частей. Работы будут проводиться на заводе Jamsa Hall компании Patria.

"Только Соединенные Штаты и Финляндия будут иметь в перспективе такие производственные возможности. Мы уже вовлечены в глобальную цепочку. Мы надеемся, что в будущем также сможем увеличить объемы производства и поставок. Долгосрочный характер работ - примерно до 2041 года - также гарантирует рабочие места в этом районе", - сказал директор проекта F-35 компании Patria Петри Хепола.

По его словам, готовность к сборке фронтальных рам в Jamsa Hall должна быть обеспечена к концу 2025 года, а первые рамы следует доставить в США в 2026 году.

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