Финляндия начнет производить передние части фюзеляжей истребителя F-35

Финская компания оборонной техники Patria и американская авиастроительная компания Lockheed Martin подписали первое рамочное соглашение о прямом промышленном сотрудничестве в рамках проекта закупки Финляндией 64 истребителей F-35.
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"Только Соединенные Штаты и Финляндия будут иметь в перспективе такие производственные возможности. Мы уже вовлечены в глобальную цепочку. Мы надеемся, что в будущем также сможем увеличить объемы производства и поставок. Долгосрочный характер работ - примерно до 2041 года - также гарантирует рабочие места в этом районе", - сказал директор проекта F-35 компании Patria Петри Хепола.
По его словам, готовность к сборке фронтальных рам в Jamsa Hall должна быть обеспечена к концу 2025 года, а первые рамы следует доставить в США в 2026 году.