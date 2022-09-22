Финляндия может полностью запретить въезд гражданам РФ

Финляндия приняла решение о введении национальных мер по запрету въезда в страну гражданам России.
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"Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новое законодательство, которое будет сделано очень быстро, или интерпретацию существующих правил", - пояснил министр.
По его словам, работа над введением полного запрета началась, и эксперты из разных министерств под руководством МИД Финляндии изучают этот вопрос.
Ранее стало известно, что граждане России массово едут в Финляндию после объявления частичной мобилизации.