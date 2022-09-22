Финляндия может полностью запретить въезд гражданам РФ

Финляндия приняла решение о введении национальных мер по запрету въезда в страну гражданам России.

Финляндия приняла решение о введении национальных мер по запрету въезда в страну гражданам России.

Как передает Report со ссылкой на финскую газету Iltalehti, об этом заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новое законодательство, которое будет сделано очень быстро, или интерпретацию существующих правил", - пояснил министр.

По его словам, работа над введением полного запрета началась, и эксперты из разных министерств под руководством МИД Финляндии изучают этот вопрос.

Ранее стало известно, что граждане России массово едут в Финляндию после объявления частичной мобилизации.