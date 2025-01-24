Финляндия меняет организацию обороны после вступления в НАТО

Силы обороны (СО) Финляндии меняют организацию обороны и увеличивают численность войск в военное время в связи со вступлением в НАТО.

Силы обороны (СО) Финляндии меняют организацию обороны и увеличивают численность войск в военное время в связи со вступлением в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на оборонное ведомство.

"Финляндия начинает исследование, как увеличить численность сил обороны Финляндии в военное время. Проект основан на изменениях в национальной обороне и организации военного времени, вызванных членством в НАТО", - говорится в сообщении.

Как член НАТО Финляндия создает условия для приема союзных войск и их техники, а также для деятельности союзных войск на финской территории. В связи с этим Управление обороны изучает необходимость увеличения численности сил обороны в военное время.

Командующий финскими СО Янне Яаккола сообщил на церемонии открытия Национального курса обороны, что военная мобильность, безопасность поставок, инфраструктура и ее двойное использование будут улучшены, особенно в Северной Финляндии. В этом регионе также будут размещены войска НАТО.

Новая военная организация предусматривает создание войск, отвечающих, среди прочего, за поддержку принимающей страны и прием войск и техники НАТО.