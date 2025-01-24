О нас

Финляндия меняет организацию обороны после вступления в НАТО

Финляндия меняет организацию обороны после вступления в НАТО Силы обороны (СО) Финляндии меняют организацию обороны и увеличивают численность войск в военное время в связи со вступлением в НАТО.
Другие страны
24 января 2025 г. 20:36
Финляндия меняет организацию обороны после вступления в НАТО

Силы обороны (СО) Финляндии меняют организацию обороны и увеличивают численность войск в военное время в связи со вступлением в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на оборонное ведомство.

"Финляндия начинает исследование, как увеличить численность сил обороны Финляндии в военное время. Проект основан на изменениях в национальной обороне и организации военного времени, вызванных членством в НАТО", - говорится в сообщении.

Как член НАТО Финляндия создает условия для приема союзных войск и их техники, а также для деятельности союзных войск на финской территории. В связи с этим Управление обороны изучает необходимость увеличения численности сил обороны в военное время.

Командующий финскими СО Янне Яаккола сообщил на церемонии открытия Национального курса обороны, что военная мобильность, безопасность поставок, инфраструктура и ее двойное использование будут улучшены, особенно в Северной Финляндии. В этом регионе также будут размещены войска НАТО.

Новая военная организация предусматривает создание войск, отвечающих, среди прочего, за поддержку принимающей страны и прием войск и техники НАТО.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с канцлером Германии
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с канцлером Германии
21 января 2025 г. 19:50
Президент Азербайджана поздравил Дональда Трампа
Президент Азербайджана поздравил Дональда Трампа
21 января 2025 г. 13:15
Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group
Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group
20 января 2025 г. 21:59
Президент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе
20 января 2025 г. 20:33
В Азербайджане выявлен случай заражения вирусом оспы обезьян
В Азербайджане выявлен случай заражения вирусом оспы обезьян
18 января 2025 г. 10:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi