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Финляндия из-за санкций задержала направлявшийся в РФ самолет

Финляндия из-за санкций задержала направлявшийся в РФ самолет Финляндия задержала направлявшийся из Литвы в Россию частный самолет из-за опасений относительно нарушения санкций.
Другие страны
19 декабря 2024 г. 09:45
Финляндия из-за санкций задержала направлявшийся в РФ самолет

Финляндия задержала направлявшийся из Литвы в Россию частный самолет из-за опасений относительно нарушения санкций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал LRT.

По его данным, зарегистрированный в Литве самолет Beechcraft направлялся из Литвы в Псков через Латвию. Самолет приземлился в Хельсинки на дозаправку, где его задержали финские власти.

Портал отмечает, что непрямой маршрут из Литвы в Россию, а также хозяева самолета вызвали подозрения у финских официальных лиц. Один из пилотов - гражданин Литвы, который ранее мог участвовать в продаже самолетов в обход санкций. В его отношении идет досудебное расследование.

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Версия на азербайджанском языке Litvadan Rusiyaya gedən təyyarə Finlandiya tərəfindən saxlanılıb
Версия на английском языке Finland seizes Russia-bound plane flying from Lithuania

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