Финляндия из-за санкций задержала направлявшийся в РФ самолет

Финляндия задержала направлявшийся из Литвы в Россию частный самолет из-за опасений относительно нарушения санкций.

Финляндия задержала направлявшийся из Литвы в Россию частный самолет из-за опасений относительно нарушения санкций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал LRT.

По его данным, зарегистрированный в Литве самолет Beechcraft направлялся из Литвы в Псков через Латвию. Самолет приземлился в Хельсинки на дозаправку, где его задержали финские власти.

Портал отмечает, что непрямой маршрут из Литвы в Россию, а также хозяева самолета вызвали подозрения у финских официальных лиц. Один из пилотов - гражданин Литвы, который ранее мог участвовать в продаже самолетов в обход санкций. В его отношении идет досудебное расследование.