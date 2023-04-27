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Финляндия и США подписали соглашение по ядерной энергетике

Финляндия и США подписали соглашение по ядерной энергетике Финляндия и США подписали соглашение по ядерной энергетике.
Другие страны
27 апреля 2023 г. 16:33
Финляндия и США подписали соглашение по ядерной энергетике

Финляндия и США подписали соглашение по ядерной энергетике.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минэкономики и занятости Финляндии.

По данным ведомства, сотрудничество двух стран будет направлено на развитие сотрудничества, особенно в области технологий ядерной энергетики, обращения с ядерными отходами и их окончательного захоронения. Также будут изучаться технологии строительства новых ядерных реакторов.

"Темами сотрудничества могут быть ... исследования, разработки и инновации, разработка проектов, передовой опыт, развитие талантов, опыта и кадров, поставка топлива", - говорится в сообщении министерства.

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