Финляндия и США подписали соглашение по ядерной энергетике

Финляндия и США подписали соглашение по ядерной энергетике.

Финляндия и США подписали соглашение по ядерной энергетике.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минэкономики и занятости Финляндии.

По данным ведомства, сотрудничество двух стран будет направлено на развитие сотрудничества, особенно в области технологий ядерной энергетики, обращения с ядерными отходами и их окончательного захоронения. Также будут изучаться технологии строительства новых ядерных реакторов.

"Темами сотрудничества могут быть ... исследования, разработки и инновации, разработка проектов, передовой опыт, развитие талантов, опыта и кадров, поставка топлива", - говорится в сообщении министерства.