Финляндия и Швеция привели ВМС в состояние повышенной готовности из-за кораблей России

Финляндия и Швеция привели военно-морские силы в состояние повышенной готовности из-за кораблей России, замеченных поблизости.

Финляндия и Швеция привели военно-морские силы в состояние повышенной готовности из-за кораблей России, замеченных поблизости.

Как передает Report , об этом заявила командующая ВМС Швеции Ева Скоог Хаслум в интервью финскому изданию Iltalehte.

По ее словам, российские надводные корабли были замечены вблизи ветряных электростанций и подводных силовых кабелей.

"Мы убеждены, что Россия сделала это, каким-то образом нанесла цели на карту", - сказала Скоог Хаслум.

На вопрос о том, существует ли риск, что россияне планируют саботировать и уничтожать подводные электрические кабели, командующий ВМС Швеции ответила, что это могло бы быть правдой.

"Безусловно. Это один из способов проведения операции против нас. Поскольку российская атака на энергетические сети возможна, шведский флот находится в состоянии повышенной готовности к предотвращению диверсий. Мы постоянно стремимся как отразить намерения, находясь в непосредственной близости от целей, так и продемонстрировать нашу волю к самообороне",- сказала она.