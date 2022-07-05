О нас

Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО Министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран НАТО подписали во вторник протоколы о вступлении двух северных стран в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО,
Другие страны
5 июля 2022 г. 12:34
Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

Министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран НАТО подписали во вторник протоколы о вступлении двух северных стран в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Финляндия и Швеция станут членами альянса после ратификации документов всеми государствами НАТО.

"Сегодня мы официально подписываем протокол о вступлении и запускаем процедуру ратификации. Дверь НАТО открыта для всех европейских демократий. Это хороший день для Финляндии и Швеции и НАТО, мы станем сильнее с 32 странами-членами", - заявил, открывая церемонию, генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Sweden, Finland sign NATO accession protocols
Версия на азербайджанском языке İsveç və Finlandiya NATO-ya üzvlük protokolunu imzalayıb

Самое важное

Минобороны Азербайджана: Распространенная Арменией информация об обстреле ложная
Минобороны Азербайджана: Распространенная Арменией информация об обстреле ложная
5 июля 2022 г. 13:28
Посол: Азербайджан оказал Украине гумпомощь на сумму 20 млн долларов США
Посол: Азербайджан оказал Украине гумпомощь на сумму 20 млн долларов США
5 июля 2022 г. 09:29
Президент Ильхам Алиев направил письмо Джозефу Байдену
Президент Ильхам Алиев направил письмо Джозефу Байдену
4 июля 2022 г. 17:42
Ильхам Алиев: США могут сыграть важную роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений
Ильхам Алиев: США могут сыграть важную роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений
4 июля 2022 г. 17:12
Президент Совета ЕС позвонил лидеру Азербайджана
Президент Совета ЕС позвонил лидеру Азербайджана
4 июля 2022 г. 14:43
Президент утвердил изменения в госбюджет Азербайджана на 2022 год
Президент утвердил изменения в госбюджет Азербайджана на 2022 год
4 июля 2022 г. 12:13
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
4 июля 2022 г. 11:21
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
4 июля 2022 г. 10:46
В связи с гибелью военнослужащего армии Азербайджана заведено уголовное дело
В связи с гибелью военнослужащего армии Азербайджана заведено уголовное дело
2 июля 2022 г. 17:10
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
2 июля 2022 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi